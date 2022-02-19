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В Донецке заявили о «добытом разведчиками плане наступления» Украины

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В Донецке заявили о «добытом разведчиками плане наступления» Украины

Наступление Вооруженных сил Украины на «республики» сепаратистов якобы планируется с трех направлений. Об этом заявил официальный представитель «народной милиции» так называемой ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на план наступательной операции ВСУ, передает подконтрольное боевикам Донецкое агентство новостей.

Согласно плану, якобы добытому разведкой ДНР, главный удар будет нанесен по Дебальцево. Затем, по словам Басурина, украинские военные планируют в течение трех суток выйти к Алчевску и Енакиево, а после к российской границе.

На Приазовском направлении ВСУ якобы намерены в течение двух суток выйти к Иловайску и Ульяновскому, а затем развивать наступление вдоль границы с Россией в направлении Красного Луча, уточнил он.

«Цель — окружение и блокирование крупных населенных пунктов — Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска», — пишет Донецкое агентство новостей.

Как сообщил Басурин, в день наступления ВС Украины намерены уничтожить объекты военного и гражданского назначения на Донбассе с помощью массированного огневого удара реактивной и ствольной артиллерии 26-й, 43-й и 55-й артиллерийских бригад, самолетами, вертолетами и беспилотниками.

Украинские военные планируют в первую очередь ликвидировать командные пункты народной милиции, администрации, объекты энерго- и водообеспечения и места хранения тяжелого вооружения, добавил Басурин.

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Отметим, что Украина неоднократно заявляла, что не планирует наступления на самопровозглашенные республики. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отмечал, что действия украинских военных носят исключительно оборонительный характер. Он также называл ложью заявления властей ДНР и ЛНР о готовящейся операции.

На фоне обострения ситуации в Донбассе в ДНР и ЛНР объявили мобилизацию, а желающие покинуть самопровозглашенные республики начали уезжать в Россию.

ВСУ, ДНР
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