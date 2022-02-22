ЕС применит санкции ко всем депутатам Госдумы РФ, которые проголосовали «за» признание т.н. «Л/ДНР» и к 27 физ- и юрлицам, - Боррель

Европейский союз намерен применить санкции ко всем депутатам, которые поддержали решение признать так называемые «ЛНР» и «ДНР» и к 27 лицам и компаниям.

Об этом во вторник в Париже на пресс-конференции после завершения неформального внеочередного заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС, созванного в связи с последними событиями в Украине, сообщил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Сегодня мы договорились, что (неразборчиво... прозвучало как 451) членов Думы, которые проголосовали за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, будут внесены в санкционный список. Мы договорились, что будем преследовать 27 индивидуумов и компаний, которые играют роль в подрыве или угрозе украинскую территориальную целостность, суверенитет и независимость», — огласил он.

Боррель конкретизировал, что это будут «лица и компании в таких трех сферах: первое — это те, кто принимал решение и ответственные за угрозу (украинскому суверенитету), компании, которые поддерживают финансово или материально или получают выгоду — это в секторе обороны, которые играли роль в захвате и дестабилизации (страны) и те, кто ведет дезинформационную войну против Украины».

«Мы также применим санкции к банкам, которые финансируют тех, кто принимает решения и проводят операции на этих территориях», — добавил он.

Кроме того, по словам Высокого представителя, под санкции подпадут экономические отношения между этими двумя регионами и ЕС, точно также, «как мы сделали в „крымском случае“, чтобы гарантировать, что те, кто ответственен четко ощутил экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий».

«И последнее, но не менее важное, мы преследуем возможности доступа российского государства и правительства к нашим капиталам и финансовому рынку и рынку услуг, ограничивая финансирование их политик посредством ограничения доступа к нашему финансовому рынку», — добавил Боррель.