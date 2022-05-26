Формирование цен на старые катализаторы: ключевые особенности

Каталитический нейтрализатор, как часть выхлопной системы, ликвидирует токсичное содержимое выхлопных газов, преобразуя их в безвредные вещества. Забитый, изношенный катализатор подлежит обязательному извлечению и замене. Старую деталь всегда можно выгодно продать скупщикам. Чтобы узнать актуальную стоимость, перечень скупщиков в конкретном регионе достаточно открыть каталог цены катализаторов на сайте https://autocatalystmarket.com/. Здесь удасться найти и выбрать лучшие ценовые предложения от проверенных компаний.

Какие факторы влияют на ценообразование

Важно понимать, что у каталитических нейтрализаторов нет понятия средней, общей цены. Каждая деталь имеет разную стоимость и влияет на это целый ряд факторов. Среди которых:

Страна производства детали. Европейские, японские заводы-изготовители производят детали высокого качества, используя гораздо больше драгоценного напыления, чем в странах третьего мира. Стиль, способ езды. При спортивной, рывковой езде на большой скорости катализатор изнашивается в разы быстрее. Класс автомобиля. Авто премиум, вип сегмента всегда оснащены дорогостоящими деталями. Поэтому даже в изношенном виде будут стоить дорого. Тип топлива. При регулярном использовании топлива низкого качества, куда недобросовестные продавцы добавляют октановые добавки, происходит вымывание драгметаллов из сот катализатора. Стоимость детали снижается. Срок службы (возраст) нейтрализатора. Чем он больше, тем частиц драгметаллов на поверхности катализатора осталось меньше. Целостность детали. Корпус, соты катализатора должны быть без серьезных повреждений. В противном случае теряется до половины содержимого драгметаллов. За деталь предложат в лучшем случае цену лома. Состав и концентрация драгметаллов. Один из ключевых факторов. Классическим вариантом считается наличие на сотах платины, родия, палладия. В авто премиум класса идет напыление из платины и родия. Цена за 1 кг детали колеблется от 45 до 75 евро.

Стоит отметить, что катализаторы на автомобилях с дизельным мотором имеют высокую концентрацию платины, с бензиновым содержат больше палладия. По этой причине за второй тип скупщики предлагают более высокую цену.

Как формируется стоимость катализатора

Помимо вышеперечисленных факторов на цену каталитического нейтрализатора влияет текущая котировка драгметаллов ( Pt, Pd, Rh) на мировой бирже металлов, которая меняется ежедневно.

Для вычисления концентрации драгметаллов в старой детали используется спектральный анализ. По его результатам количество драгметаллов умножается на текущий курс драгметаллов и вес монолитного куска. Полученная цена неокончательная. Из нее скупщики вычитают потери 1% влажности, производственные и логистические затраты.