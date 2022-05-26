Формирование цен на старые катализаторы: ключевые особенности

Каталитический нейтрализатор, как часть выхлопной системы, ликвидирует токсичное содержимое выхлопных газов, преобразуя их в безвредные вещества. Забитый, изношенный катализатор подлежит обязательному извлечению и замене. Старую деталь всегда можно выгодно продать скупщикам. Чтобы узнать актуальную стоимость, перечень скупщиков в конкретном регионе достаточно открыть каталог цены катализаторов на сайте https://autocatalystmarket.com/. Здесь удасться найти и выбрать лучшие ценовые предложения от проверенных компаний.
Важно понимать, что у каталитических нейтрализаторов нет понятия средней, общей цены. Каждая деталь имеет разную стоимость и влияет на это целый ряд факторов. Среди которых:
Стоит отметить, что катализаторы на автомобилях с дизельным мотором имеют высокую концентрацию платины, с бензиновым содержат больше палладия. По этой причине за второй тип скупщики предлагают более высокую цену.
Помимо вышеперечисленных факторов на цену каталитического нейтрализатора влияет текущая котировка драгметаллов ( Pt, Pd, Rh) на мировой бирже металлов, которая меняется ежедневно.
Для вычисления концентрации драгметаллов в старой детали используется спектральный анализ. По его результатам количество драгметаллов умножается на текущий курс драгметаллов и вес монолитного куска. Полученная цена неокончательная. Из нее скупщики вычитают потери 1% влажности, производственные и логистические затраты.