Вигода автомобільних перевезень у воєнний час | Інка Транс

У період війни єдиним транспортним шляхом по Українї стали автоперевезення. Можна намагатися знайти якісь негативні сторони цього процесу у вигляді можливих крадіжок вантажу, поломок машин, що аврально трапляються. Проте, за умови наявності лише одного рішення, краще зосередитись на «сильних» сторонах послуги. Наприклад, фірма з вантажоперевезень «Інка-Транс» та інші компанії регулярно здійснюють перевезення по столиці, області та багатьом іншим містам.
В чому перевага вантажного автотранспорту
Багато фургонів заповнило дороги країни. Пріоритетність поїздок перемістилася у бік гуманітарної допомоги, проте автомобілі зберігають свою регулярну затребуваність і для інших потреб. Що робить цей вид доставки особливо популярним?
1. Маневреність маршрутів
Якщо розглядати поточну ситуацію, то частина доріг може бути в дуже поганому стані. Залізничні колії прокладені певними місцями, а повітряні рейси використовуються лише для доставки військової техніки із Заходу. Автошляхів в Україні у рази більше, тому за неможливості проїхати одним маршрутом швидко обирається іншим.
2. Ціна послуги
Залізничний транспорт вигідний, коли везеться значна партія вантажу. Транспортуючи пару сотень коробок, тонну їжі або з десяток пакунків з речами, звертають увагу на вантажівки. Аналогічно в пріоритеті стане меблевий фургон для переїзду, а 5-тонник ̶ для перевезення товарів під продаж.
3. Комплексний підхід
Видів вантажних машин дуже багато.
Доставка проходить від одного пункту призначення до іншого (на відміну від літака, що приземляється на аеродром і вимагає подальших транспортних зусиль для адресної доставки). Вся документація по машинах у повному порядку, тому перевірки на дорозі проходять без затримок.
4. Зв'язок по супутнику
Оператор не тільки може переговорити з водієм фури, а й побачити його фактичне місцезнаходження у рейсі. Контроль руху допоможе розрахувати час, що залишився в дорозі. Це особливо важливо, коли запланований тривалий маршрут.
Незважаючи на складнощі з логістикою, паливом, нерегулярним постачанням деталей у цей час, вантажний автотранспорт завжди виручить. А можливість підібрати потрібний автомобіль зробить витрати оптимальними.