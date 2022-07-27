Вигода автомобільних перевезень у воєнний час | Інка Транс

У період війни єдиним транспортним шляхом по Українї стали автоперевезення. Можна намагатися знайти якісь негативні сторони цього процесу у вигляді можливих крадіжок вантажу, поломок машин, що аврально трапляються. Проте, за умови наявності лише одного рішення, краще зосередитись на «сильних» сторонах послуги. Наприклад, фірма з вантажоперевезень «Інка-Транс» та інші компанії регулярно здійснюють перевезення по столиці, області та багатьом іншим містам.

В чому перевага вантажного автотранспорту

Багато фургонів заповнило дороги країни. Пріоритетність поїздок перемістилася у бік гуманітарної допомоги, проте автомобілі зберігають свою регулярну затребуваність і для інших потреб. Що робить цей вид доставки особливо популярним?

1. Маневреність маршрутів

Якщо розглядати поточну ситуацію, то частина доріг може бути в дуже поганому стані. Залізничні колії прокладені певними місцями, а повітряні рейси використовуються лише для доставки військової техніки із Заходу. Автошляхів в Україні у рази більше, тому за неможливості проїхати одним маршрутом швидко обирається іншим.

2. Ціна послуги

Залізничний транспорт вигідний, коли везеться значна партія вантажу. Транспортуючи пару сотень коробок, тонну їжі або з десяток пакунків з речами, звертають увагу на вантажівки. Аналогічно в пріоритеті стане меблевий фургон для переїзду, а 5-тонник ̶ для перевезення товарів під продаж.

3. Комплексний підхід

Видів вантажних машин дуже багато.

Універсальний тип підходить для перевезення будматеріалів, товарів господарського призначення та ін.

Меблева вантажівка всередині обладнана підручними засобами для стабілізації предметів інтер'єру.

Довгий фургон під палети розрахований на оптове перевезення товарів, тому має бічний відкидний борт.

Фургони з гідропідйомником «приймає всередину» від 10т до 20т ваги.

Модель тягача з причепом здатна транспортувати до 22т ваги.

Контейнеровозу під силу перевезти 25т, а низькорамній платформі – до 93т.

Доставка проходить від одного пункту призначення до іншого (на відміну від літака, що приземляється на аеродром і вимагає подальших транспортних зусиль для адресної доставки). Вся документація по машинах у повному порядку, тому перевірки на дорозі проходять без затримок.

4. Зв'язок по супутнику

Оператор не тільки може переговорити з водієм фури, а й побачити його фактичне місцезнаходження у рейсі. Контроль руху допоможе розрахувати час, що залишився в дорозі. Це особливо важливо, коли запланований тривалий маршрут.

Незважаючи на складнощі з логістикою, паливом, нерегулярним постачанням деталей у цей час, вантажний автотранспорт завжди виручить. А можливість підібрати потрібний автомобіль зробить витрати оптимальними.