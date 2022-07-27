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Вигода автомобільних перевезень у воєнний час | Інка Транс

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Вигода автомобільних перевезень у воєнний час | Інка Транс

У період війни єдиним транспортним шляхом по Українї стали автоперевезення. Можна намагатися знайти якісь негативні сторони цього процесу у вигляді можливих крадіжок вантажу, поломок машин, що аврально трапляються. Проте, за умови наявності лише одного рішення, краще зосередитись на «сильних» сторонах послуги. Наприклад, фірма з вантажоперевезень «Інка-Транс» та інші компанії регулярно здійснюють перевезення по столиці, області та багатьом іншим містам.

В чому перевага вантажного автотранспорту

Багато фургонів заповнило дороги країни. Пріоритетність поїздок перемістилася у бік гуманітарної допомоги, проте автомобілі зберігають свою регулярну затребуваність і для інших потреб. Що робить цей вид доставки особливо популярним?

1. Маневреність маршрутів

Якщо розглядати поточну ситуацію, то частина доріг може бути в дуже поганому стані. Залізничні колії прокладені певними місцями, а повітряні рейси використовуються лише для доставки військової техніки із Заходу. Автошляхів в Україні у рази більше, тому за неможливості проїхати одним маршрутом швидко обирається іншим.

2. Ціна послуги

Залізничний транспорт вигідний, коли везеться значна партія вантажу. Транспортуючи пару сотень коробок, тонну їжі або з десяток пакунків з речами, звертають увагу на вантажівки. Аналогічно в пріоритеті стане меблевий фургон для переїзду, а 5-тонник  ̶  для перевезення товарів під продаж.

3. Комплексний підхід

Видів вантажних машин дуже багато.

  • Універсальний тип підходить для перевезення будматеріалів, товарів господарського призначення та ін.
  • Меблева вантажівка всередині обладнана підручними засобами для стабілізації предметів інтер'єру.
  • Довгий фургон під палети розрахований на оптове перевезення товарів, тому має бічний відкидний борт.
  • Фургони з гідропідйомником «приймає всередину» від 10т до 20т ваги.
  • Модель тягача з причепом здатна транспортувати до 22т ваги.
  • Контейнеровозу під силу перевезти 25т, а низькорамній платформі – до 93т.

Доставка проходить від одного пункту призначення до іншого (на відміну від літака, що приземляється на аеродром і вимагає подальших транспортних зусиль для адресної доставки). Вся документація по машинах у повному порядку, тому перевірки на дорозі проходять без затримок.

4. Зв'язок по супутнику

Оператор не тільки може переговорити з водієм фури, а й побачити його фактичне місцезнаходження у рейсі. Контроль руху допоможе розрахувати час, що залишився в дорозі. Це особливо важливо, коли запланований тривалий маршрут.

Незважаючи на складнощі з логістикою, паливом, нерегулярним постачанням деталей у цей час, вантажний автотранспорт завжди виручить. А можливість підібрати потрібний автомобіль зробить витрати оптимальними.

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