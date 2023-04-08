Как подготовить стиральную машину к работе

Чтобы стиральная машинка работала стабильно и без сбоев, важно не только выбрать качественное оборудование, но и правильно его использовать. Купить технику можно в каталоге Eldorado.ua. На сайте представлены стиральные машины известных производителей. После доставки оборудования в квартиру нужно осуществить первый запуск. Приводим алгоритм, который рекомендуют специалисты сервисных центров.

Первый запуск стиральной машины: пошаговое руководство

Правильный стартовый прогон устройства обеспечивает слаженную работу бытовой техники в дальнейшем:

Уберите упаковку и транспортировочные болты, которые ее фиксировали. Установите машинку на ровную поверхность. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. В ней прописана информация о работе модели и описаны этапы подготовки техники к запуску. Выполните соединение шлангов с каналами подачи и отвода воды. Первый прогон выполняют без белья. Если у агрегата есть опция самостоятельной очистки, запустите ее. Если ее нет, выберите программу полоскания. Убедитесь, что места соединений не протекают, машинка не перемещается по поверхности пола. Избавиться от заводской пыли и остатков смазки, а также неприятных запахов поможет половина порции порошка или геля, рекомендованного для стирки. Выставьте на панели управления быстрый режим.

Если во время теста слышен посторонний шум, обнаружена протечка воды, обратитесь в сервисный центр. Не используйте оборудование до приезда мастера. Если тест завершен без нареканий, стиралка готова к использованию. Можно заполнить барабан бельем и использовать технику по назначению.

Как продлить эксплуатационный ресурс стиралки

Соблюдение несколько полезных рекомендаций позволит продлить срок службы машинки: