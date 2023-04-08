Как подготовить стиральную машину к работе

Чтобы стиральная машинка работала стабильно и без сбоев, важно не только выбрать качественное оборудование, но и правильно его использовать. Купить технику можно в каталоге Eldorado.ua. На сайте представлены стиральные машины известных производителей. После доставки оборудования в квартиру нужно осуществить первый запуск. Приводим алгоритм, который рекомендуют специалисты сервисных центров.
Правильный стартовый прогон устройства обеспечивает слаженную работу бытовой техники в дальнейшем:
Если во время теста слышен посторонний шум, обнаружена протечка воды, обратитесь в сервисный центр. Не используйте оборудование до приезда мастера. Если тест завершен без нареканий, стиралка готова к использованию. Можно заполнить барабан бельем и использовать технику по назначению.
Соблюдение несколько полезных рекомендаций позволит продлить срок службы машинки:
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