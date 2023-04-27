The Economist: Існує можливість суттєво зменшити організовану злочинність в Україні

Існує можливість суттєво зменшити організовану злочинність в Україні, а основні зусилля при цьому повинні докладатися всередині країни. Зокрема, йдеться про запровадження містобудівної реформи в Україні. Про це йдеться в статті видання The Economist.
"Законопроект від грудня 2022 року (проєкт №5655) спрямований на реформу міського планування: у відповідних урядових документах йдеться про те, що будівельна галузь схильна до "зловживання владою", "спільної корупції" та "ухилення від покарання". За даними Reuters, у січні Зеленський звільнив чотирьох заступників міністрів та п'ять губернаторів регіонів за хабарництво. "Всі внутрішні проблеми, які заважають державі, усуваються", — сказав він", — пишуть автори матеріалу. Тобто, акцентується увага на потребі у запровадженні законопроєкту №5655, який спрямований на створення прозорих та зрозумілих правил гри у сфері містобудування України.
У статті також зазначається, що боротьбі з корупцією та злочинністю в Україні може сприяти тиск ззовні: кошти на відновлення країни після війни, швидше за все, надійдуть від іноземців та з певними умовами. "До остаточного членства України в ЄС ще багато років, але процес наближення до норм ЄС є важелем для боротьби з організованою злочинністю", — підкреслюють автори статті видання The Economist.
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