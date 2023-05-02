МВФ: Закон про повернення військової виплати у 30 тисяч гривень може призвести до зростання дефіциту бюджету

Законопроєкт про повернення «військової виплати» у 30 тисяч гривень може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян.

Він зазначив, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат, еквівалентних понад $4 млрд.

«Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок», - сказав Степанян.

Він додав, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.

Представник МВФ визнав, що потреби у фінансуванні бюджету під час війни і великі, і нестабільні. Водночас, зазначив він, у межах виконання програми EFF Україна прагне забезпечити фіскальну стійкість і передбачуваність бюджетної політики, зміненої під час COVID-19 і внаслідок війни.

«У цьому контексті влада взяла на себе зобов'язання відновити та посилити дію Статті 52 Бюджетного кодексу, яка визначає та регулює нормативно-правову базу та обставини, за яких до бюджету можуть вноситися зміни у частині і доходів, і частині видатків», - нагадав Степанян.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дуже важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету.

А голова Нацбанку Андрій Пишний минулого тижня зазначив, що ухвалення цього законопроєкту «не дає позитивної конотації в наших розмовах із міжнародними партнерами», оскільки «реалізація цього рішення досить істотно підвісить, у цьому випадку, домовленості, взяті в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом».

Наразі очікується голосування у ВР щодо постанови №8312, яка «блокує» законопроєкт №8312, внесеної депутатом Володимиром Цабалем.