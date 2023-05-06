ISW: росія готується до контрнаступу ЗСУ

Міністерство оборони росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут на користь підготовки до очікуваного контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Таким чином російські військові можуть поставити пвк "вагнера" та її керівника євгена пригожина у потенційно складне становище.
Пригожин випустив серію відеороликів, в яких оголосив, що бойовики "вагнера" підуть з Бахмута 10 травня, якщо вони не отримають необхідні запаси, і зробив особливо різкі та емоційні атаки на начальника генштабу рф генерала армії валерія герасимова та міністра оборони росії сергія шойгу.
Бачний і внутрішній гнів пригожина в одному з останніх відео говорить про те, що міноборони рф, ймовірно, відмінило пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій таким чином, що це може серйозно підірвати здатність бойовиків "вагнера" ефективно діяти.
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