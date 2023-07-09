ISW: Україна отримала очевидні переваги від невдалого бунту пвк "вагнера"

Українські військові отримали очевидні переваги від невдалого бунту пвк "вагнера" у росії та від його наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку експертів ISW, наслідки заколоту бойовиків для пвк та їхнього керівника євгена пригожина все ще залишаються неясними. Але водночас очевидно, що Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше.

Те, як президент рф володимир путін поводиться з пвк "вагнера" – найефективнішою бойовою силою росії в даний час – після повстання 24 червня, швидше за все, не дозволить їм воювати в Україні в ході поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну здатність росії вести наступальні дії України.

Поспішний відхід пвк "вагнера" з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста.