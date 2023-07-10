The Telegraph: Німеччина побоюється, що підтримка України у вступі до НАТО може призвести до війни з рф

Британське видання The Telegraph з посиланням на джерела у НАТО пише, що на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11 липня, Німеччина, ймовірно, може наполягати на відтермінуванні вступу туди України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни НАТО з росією.

Джерело в Альянсі повідомило виданню, що Берлін, ймовірно, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України у НАТО.

"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні. – Ред.) негайне членство (в НАТО. – Ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство. Берлін не хоче, щоб володимир путін потенційно тестував статтю 5", – сказав співрозмовник журналістів.