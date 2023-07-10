Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

The Telegraph: Німеччина побоюється, що підтримка України у вступі до НАТО може призвести до війни з рф

81

Британське видання The Telegraph з посиланням на джерела у НАТО пише, що на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11 липня, Німеччина, ймовірно, може наполягати на відтермінуванні вступу туди України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни НАТО з росією.

Джерело в Альянсі повідомило виданню, що Берлін, ймовірно, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України у НАТО.

"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні. – Ред.) негайне членство (в НАТО. – Ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство. Берлін не хоче, щоб володимир путін потенційно тестував статтю 5", – сказав співрозмовник журналістів.

НАТО, Україна, Німеччина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 июля 2023
Воскресенье, 9 июля 2023
Суббота, 8 июля 2023
Пятница, 7 июля 2023
Четверг, 6 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023