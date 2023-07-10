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Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для допомоги Україні

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Бюджетний комітет Бундестагу 6 липня схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для забезпечення потреб Бундесверу та військової допомоги Україні. Йдеться про снаряди для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

У комітеті парламенту Німеччини аргументували таке рішення нападом Росії на Україну, що "докорінно змінило межі політики безпеки".

"Україна бореться за свою незалежність, використовуючи Panzerhaubitz 2000 і бойові танки Leopard 2. Потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини", – йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що контракт має бути виконаний протягом наступних двох років.

Німеччина
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