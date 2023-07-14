Кремінь: Експериментів щодо заміни українського дубляжу на титри не може бути

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував скандальний законопроєкт про англійську в кінематографі.
За його словами, експериментів щодо заміни українського дубляжу на титри не може бути.
Політик нагадав, що двомовність не є конституційною, а єдина державна мова – українська. На це вказує Конституція України 1996 року та рішення Конституційного суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Однак ніхто не забороняє використовувати й англійську мову.
«Це можна робити за згодою сторін і заради конкретних завдань. Наприклад – проведення міжнародних заходів у сферах медицини, освіти, науки тощо. Уже наступного тижня комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики розглядатиме цей законопроєкт про кінематограф і наполягатиме на захисті прав громадян на українську мову», – прокоментував ситуацію Кремінь.
Політик запевнив, що експериментів у кінематографі щодо заміни українського дубляжу на титри і бути не може.
Нагадаємо, що навколо законопроєкту №9432 з’явилися активні обговорення щодо показу англомовного кіно тільки в оригіналі. У мережі більшість користувачів розділилася на 2 табори – одні жартують, що в нас ще є час вивчити українську до 2027 року, а інші виступають за збереження українського дубляжу, адже це частина нашої культури та наша рідна мова.
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