Кабмін запускає експериментальний проєкт з автоматичного взяття на військовий облік

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.

Рішення має на меті зменшити бюрократичне навантаження та спростити процедури як для громадян, так і для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У межах проєкту частина громадян буде ставитися на військовий облік автоматично — без особистих звернень, черг і подання додаткових довідок.

Зокрема, автоматичне взяття на облік передбачене для:

чоловіків, які не стали на військовий облік у 17 років — вони автоматично отримуватимуть статус призовника з моменту досягнення 18-річного віку;

чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, — під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. У цьому випадку відвідування ТЦК та СП або проходження військово-лікарської комісії не вимагатиметься.

Як пояснила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук, для реалізації проєкту налагоджено обмін даними між Міністерством оборони, Державною міграційною службою, Єдиним державним демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

"Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", — зазначила вона.