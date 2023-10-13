Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Столтенберг: НАТО проведе в Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування

118

Наступного тижня НАТО проведе в Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування. Хоча ці тренування щорічні, союзники враховуватимуть обставини, пов’язані з війною росії проти України.

Про це у Брюсселі за підсумками засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon (Непохитний полудень – ред.). Це рутинне тренування, яке відбувається кожного жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та над Середземним морем», - повідомив керівник НАТО.

НАТО, Столтенберг
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 13 октября 2023
Четверг, 12 октября 2023
Среда, 11 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023