Столтенберг: НАТО проведе в Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування

Наступного тижня НАТО проведе в Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування. Хоча ці тренування щорічні, союзники враховуватимуть обставини, пов’язані з війною росії проти України.

Про це у Брюсселі за підсумками засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon (Непохитний полудень – ред.). Це рутинне тренування, яке відбувається кожного жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та над Середземним морем», - повідомив керівник НАТО.