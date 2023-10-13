Столтенберг: НАТО проведе в Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування

Наступного тижня НАТО проведе в Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування. Хоча ці тренування щорічні, союзники враховуватимуть обставини, пов’язані з війною росії проти України.
Про це у Брюсселі за підсумками засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon (Непохитний полудень – ред.). Це рутинне тренування, яке відбувається кожного жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та над Середземним морем», - повідомив керівник НАТО.
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