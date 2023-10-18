Рада хоче скасувати мораторій на проведення податкових перевірок

Верховна Рада на пленарному засіданні 17 жовтня у першому читанні підтримала законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт проголосували 237 народних депутатів.
Кабінет Міністрів України на засіданні 5 вересня схвалив цей законопроєкт.
Згідно тексту документу, розширюється перелік проведення документальних планових податкових перевірок з 1 листопада.
Але, за словами Железняка, дата скоріш за все буде ще змінена.
Як повідомив нардеп, текст довго обговорювали з партнерами і вийшли на такий компроміс. До проведення документальних планових перевірок можуть бути (не мають, а можуть!) включені платники, які за 2021 рік:
Як підкреслив Железняк, не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи.
Також не повертаються перевірки для підприємств на окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.
Крім того, всі перевірки, які були відкриті законопроектом №8401 з серпня 2023 року, залишаються у пріоритеті.
Прийняття законопроекту це одна із головних вимог МВФ. Там були незадоволені через неузгоджену підміну тексту законопроєкту №8401 в частині податкових перевірок.
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