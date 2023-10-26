Столтенберг закликав членів НАТО наростити виробництво зброї, щоб задовольнити потреби України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу наростити виробництво зброї, щоб задовольнити потреби України на полі бою. Таку заяву Генсек зробив під час виступу на форумі військової індустрії NATO-Industry Forum у Стокгольмі, – пише "Голос Америки".
За словами Столтенберга, взаємодія НАТО з оборонною промисловістю стала важливішою, ніж будь-коли, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адже багато країн Альянсу значно виснажили свої запаси, щоб підтримати Україну, яка й надалі потребуватиме великої кількості високоякісних засобів для захисту.
"Союзники здійснили найбільше посилення колективної оборони з часів холодної війни та збільшили витрати на оборону. Зокрема на Вільнюському саміті НАТО країни ухвалили План дій щодо оборонного виробництва для збільшення потужностей і посилення взаємодії з промисловістю", – підкреслив Генсек.
При цьому він відкинув помилкове уявлення про те, що оборонна промисловість є якоюсь "неетичною".
"Немає нічого неетичного в тому, щоб допомагати українським солдатам захищати свою країну. Насправді без промисловості немає ані оборони, ні стримування, ні безпеки", – підкреслив Столтенберг.
Також керівник оборонного союзу наголосив на важливості інновацій у галуз, адже штучний інтелект, автономні системи, біо- та квантові технології, змінюють характер конфлікту, так само як і промислова революція.
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