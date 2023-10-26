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Столтенберг закликав членів НАТО наростити виробництво зброї, щоб задовольнити потреби України

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу наростити виробництво зброї, щоб задовольнити потреби України на полі бою. Таку заяву Генсек зробив під час виступу на форумі військової індустрії NATO-Industry Forum у Стокгольмі, – пише "Голос Америки".

За словами Столтенберга, взаємодія НАТО з оборонною промисловістю стала важливішою, ніж будь-коли, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адже багато країн Альянсу значно виснажили свої запаси, щоб підтримати Україну, яка й надалі потребуватиме великої кількості високоякісних засобів для захисту.

"Союзники здійснили найбільше посилення колективної оборони з часів холодної війни та збільшили витрати на оборону. Зокрема на Вільнюському саміті НАТО країни ухвалили План дій щодо оборонного виробництва для збільшення потужностей і посилення взаємодії з промисловістю", – підкреслив Генсек.

При цьому він відкинув помилкове уявлення про те, що оборонна промисловість є якоюсь "неетичною".

"Немає нічого неетичного в тому, щоб допомагати українським солдатам захищати свою країну. Насправді без промисловості немає ані оборони, ні стримування, ні безпеки", – підкреслив Столтенберг.

Також керівник оборонного союзу наголосив на важливості інновацій у галуз, адже штучний інтелект, автономні системи, біо- та квантові технології, змінюють характер конфлікту, так само як і промислова революція.

НАТО, Столтенберг
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