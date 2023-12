НАЗК: Якщо закон про лобізм не буде ухвалений, то є ймовірність потрапити у "чорний список" країн, які не виконують антикорупційні реформи

Верховна Рада України має ухвалити законопроєкт про доброчесне лобіювання та адвокацію до кінця січня 2024 року. Про це заявив голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтервʼю Forbes.

Він зауважив, що терміни залежатимуть від парламенту. В березні має відбутися зустріч із GRECO (The Group of States against Corruption – "Група держав проти корупції"), під час якого українську сторону запитають про імплементацію законопроєкту.

"Якщо закон не буде ухвалений, то є велика ймовірність потрапити у "чорний список" країн, які не виконують антикорупційні реформи. Важливо, що GRECO передає свої рекомендації до Євросоюзу, що може уповільнити наш євроінтеграційний шлях", – висловився Новіков.

Закон про лобізм: що передбачається

Ухвалення закону про лобізм є однією з вимог вступу України до Європейського Союзу.

Закон "Про правотворчу діяльність", який набув чинності у вересні, почав шестимісячний відлік для того, щоб уряд вніс у Раду законопроєкт про лобізм. Відповідно, це має відбутися до 20 березня 2024 року.

Як пише Forbes, НАЗК передало до Кабміну законопроєкт про лобіювання та адвокацію 1 грудня. І зареєструвати документ мають уже цього тижня.

За словами очільника НАЗК Олександра Новікова, в разі ухвалення законопроекту, бізнес та бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів. Самі лобісти зможуть брати участь у підготовці та написанні проєктів законів. При цьому має зʼявитися реєстр лобістів.