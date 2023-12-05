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НАЗК: Якщо закон про лобізм не буде ухвалений, то є ймовірність потрапити у "чорний список" країн, які не виконують антикорупційні реформи

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Верховна Рада України має ухвалити законопроєкт про доброчесне лобіювання та адвокацію до кінця січня 2024 року. Про це заявив голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтервʼю Forbes.

Він зауважив, що терміни залежатимуть від парламенту. В березні має відбутися зустріч із GRECO (The Group of States against Corruption – "Група держав проти корупції"), під час якого українську сторону запитають про імплементацію законопроєкту.

"Якщо закон не буде ухвалений, то є велика ймовірність потрапити у "чорний список" країн, які не виконують антикорупційні реформи. Важливо, що GRECO передає свої рекомендації до Євросоюзу, що може уповільнити наш євроінтеграційний шлях", – висловився Новіков.

Закон про лобізм: що передбачається

Ухвалення закону про лобізм є однією з вимог вступу України до Європейського Союзу.

Закон "Про правотворчу діяльність", який набув чинності у вересні, почав шестимісячний відлік для того, щоб уряд вніс у Раду законопроєкт про лобізм. Відповідно, це має відбутися до 20 березня 2024 року.

Як пише Forbes, НАЗК передало до Кабміну законопроєкт про лобіювання та адвокацію 1 грудня. І зареєструвати документ мають уже цього тижня.

За словами очільника НАЗК Олександра Новікова, в разі ухвалення законопроекту, бізнес та бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів. Самі лобісти зможуть брати участь у підготовці та написанні проєктів законів. При цьому має зʼявитися реєстр лобістів.

НАЗК, Новіков
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