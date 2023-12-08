ВМС США: В грудні Україна отримає всі обіцяні комплекси протидії безпілотникам Vampire

Командування Військово-морських сил США заявило, що в грудні Україна отримає всі 14 обіцяних США одиниць комплексів протидії безпілотникам Vampire.

У ВМС заявили, що розробка, виробництво та постачання систем проходять у максимально короткі терміни під керівництвом спеціальної команди розробок точних видів озброєння PMA-242 ВМС США.

"Ми поставили перші чотири системи лише за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи", – заявив заступник керівника програми іноземних продажів Кевін Распет.

ВМС США також повідомили, що разом з новою партією Vampire повинні надійти перші ракети APKWS, оснащені безконтактним детонатором. Це станеться найближчими тижнями.

Довідка. Польові випробування мобільної системи Vampire почалися у 2021 році. Система керованого озброєння зенітного комплексу інтегрує оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами, що відповідає за виявлення цілей і наведення та пускову установку чотирьох 70-мм керованих ракет. Основою комплексу є керована 70-мм ракета APKWS виробництва компанії BAE Systems. Вона оснащена дистанційним детонатором для перехоплення повітряних цілей. Перші Vampire було включено у військовий пакет США для України в липні 2023 року.