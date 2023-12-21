Німеччина хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів

Федеральна прокуратура Німеччини хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів.
Як ідеться на сайті установи, конфіскацію вимагають через порушення Закону про зовнішню торгівлю. У липні прокуратура звернулася до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні про порушення незалежного провадження з конфіскації.
У межах цієї процедури конфіскують залишок на рахунку російської фінансової установи (Національного розрахункового депозитарію рф) у банку у Франкфурті-на-Майні на суму понад 720 мільйонів євро.
Депозитарій підпав під санкції ЄС у червні минулого року. Як наслідок стало неможливим продати всі активи фінустанови в європейських фінансово-кредитних установах. Однак незабаром після лістингу невідомі представники депозитарію спробували зняти понад 720 мільйонів євро з його рахунку у банку у Франкфурті-на-Майні. Але банк не прийняв електронне платіжне доручення.
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