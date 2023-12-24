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Економіка

Китайські державні нафтові корпорації звернулись до США з проханням звільнити їх від санкцій
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Китайські державні нафтові корпорації звернулись до США з проханням звільнити їх від санкцій

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Найбільші китайські державні нафтові корпорації CNPC і CNOOC звернулись до уряду США з проханням звільнити їх від дії санкцій, накладених на новий російський завод скрапленого природного газу «Арктик СПГ 2».

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

CNPC (China National Petroleum Corp) і CNOOC (China National Offshore Oil Corp.) мають по 10% акцій у «Арктик СПГ 2» - найбільшого російського виробника скрапленого газу компанії «Новатек», якій належить 60% акцій сибірського проєкту.

Китайські компанії надіслали запити до Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, прагнучи захистити свої інтереси в проєкті як акціонерних партнерів.

Американське відомство відповіді ще не надало.

Минулого місяця Сполучені Штати запровадили чергові обмеження проти Росії через війну в Україні, включаючи санкції проти «Новатек», яка володіє «Арктик СПГ 2».

Під санкції США можуть потрапити судна, які перевозять СПГ з цього заводу, та іноземні компанії-акціонери, в тому числі й енергетичні гіганти CNPC та CNOOC, які також закуповують СПГ у Сполучених Штатів і хочуть убезпечити свої постачання з американських проєктів.

Цього тижня західні медіа повідомляли, що «Новатек» надіслав деяким своїм клієнтам повідомлення про форс-мажор щодо майбутніх поставок з «Арктик СПГ 2», виробництво на якому має розпочатися вже до кінця цього року чи на початку наступного.

Цей проєкт є ключовим у зусиллях Росії збільшити свою частку на світовому ринку СПГ до 2030 року з нинішніх приблизно 8% до п’ятої частини.

Двома іншими акціонерами російського проєкту з частками по 10% акцій є французька TotalEnergies і японська Japan Arctic LNG, консорціум компаній Mitsui & Co та JOGMEC.

У Державному департаменті США минулого місяця заявляли, що Вашингтон тісно співпрацює з країнами-партнерами в питанні санкцій стосовно «Арктик СПГ 2».

США, Китай, санкції
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