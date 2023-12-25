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Умєров: У 2024 році на дрони виділено 55 мільярдів гривень

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявляє, що Міноборони працює над прискоренням і збільшенням можливостей закупівлі та виробництва дронів на 2024 рік, окремо від уже затверджених 55 млрд грн.

"Після того як ми розробили план на 2024-й, виділили, якщо не помиляюся, 55 мільярдів грн як перший транш (на дрони - ред). Взагалі цими речами (закупівлею дронів - ред) Міністерство оборони має займатися з наступного року. Але я як міністр не зупинив перекидання грошей (на дрони - ред.) від Держспецзв'язку на Міноборони. Сказав продовжити, тому що ми вже повинні в кілька разів збільшити закупівлі", - сказав Умєров в інтерв'ю.

"Тому як Міноборони зараз працюємо згідно із затвердженим планом - прискорити і збільшити спроможність закупівлі, виробництва, окремо від уже затверджених 55 мільярдів. Наша мета - забезпечити максимальною кількістю", - зазначив міністр.

Говорячи про нещодавню презентацію агентства "Державний Оператор Тилу", Умєров наголосив, що "ми маємо зробити політику закупівель, запустити окремі агентства з летальних закупівель і нелетальних, які ми зараз зробили".

"Є перехідний період, але головне, що ми не боїмося брати відповідальність, дивитися на натовські стандарти, залучати американських і європейських партнерів. Ми їм запропонували, щоб вони також переглянули наші контракти, щоб допомогли відбудувати внутрішній ризик менеджмент, комплаєнс (дотримання дії згідно із запитом - ІФ-У) і процедури. На жаль, закупівлі постійно були політизовані. Багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і мають змінюватися", - сказав міністр.

Умєров
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