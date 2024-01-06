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ISW: У росії намагаються не допустити погіршення відносин з Індією

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російські ЗМІ намагаються не допустити погіршення відносин між росією та Індією через повідомлення, що країни Заходу нібито цілеспрямовано постачають в Україну артилерійські боєприпаси індійського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, індійська філія російського урядового ЗМІ Sputnik 3 січня заявила, що ветеран військово-повітряних сил Індії звинуватив Словенію в купівлі індійських 155-мм артилерійських боєприпасів під фальшивими приводами та постачанні боєприпасів в Україну, щоб завдати шкоди російсько-індійським двостороннім відносинам. Sputnik India підкреслив нейтральну позицію Нью-Делі щодо війни в Україні, а також тісне стратегічне партнерство країни з росією.

А індійське видання "Economic Ties" повідомило, що російські чиновники зв’язалися з урядом Індії, щоб згладити тему передачі боєприпасів індійського виробництва, які надходять в Україну через європейських посередників.

В ISW підкреслюють, що не знайшли доказів використання будь-якою воюючою стороною артилерійських боєприпасів індійського виробництва. Експерти Інституту припускають, що російські джерела та офіційні особи, ймовірно, намагаються представити цю проблему як провокацію Заходу, щоб послабити можливу напругу з Індією.

"27 грудня президент росії володимир путін і міністр закордонних справ рф сергій лавров зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, імовірно, для збереження критичних торгових відносин росії з Індією", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Індія прямо не засудила військове вторгнення рф, але і не підтримала його. Однак Нью-Делі стало більше закуповувати російської нафти після запровадження країнами Заходу санкцій щодо росії.

Віце-прем'єр рф олександр новак заявляв, що половина російського експорту нафти і нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії за два роки зросла до 40%.

Також Індія закликає держави "Групи семи" (G7) відтермінувати введення заборони на російські алмази згідно з ухваленим 12-м пакетом санкцій проти країни-агресора. Нью-Делі вважає, що правила відстеження походження діамантів залишаються незрозумілими.

ISW
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