Законодавче регулювання віртуальних активів: експерт пояснила, що від цього виграє Україна

Законодавче регулювання віртуальних активів в Україні підвищить безпеку інвесторів, стимулюватиме інновації та збільшить податкові надходження, вважає Олена Сосєдка.
Безпека інвесторів, розвиток нових ринкових сегментів, симулювання розвитку інновацій – далеко не повний перелік плюсів від законодавчого врегулювання віртуальних активів. Таку думку у коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
Комісії з цінних паперів та бірж США ухвалила історичне рішення – вперше схваливши 11 спотових біткоїн-ETF на національних біржах. Попри те, що у своєму рішенні комісія зазначила, що досі не схвалює біткоїн, такий крок розширить доступ до найбільшої криптовалюти.
Україна ж тим часом перебуває на шляху до законодавчого врегулювання віртуальних активів, що при правильному підходить, принесе цілу низку переваг як для держави так і для користувачів активів.
Очевидною перевагою від законодавчого регулювання обігу віртуальних активів Олена Сосєдка називає збільшення податкових надходжень. Однак, на думку експерта, це далеко не всі переваги. Мова йде про масштабні вигоди:
"Включення цього пункту підкреслює, що ефективне регулювання ринку віртуальних активів не тільки підвищує доходи бюджету та захищає інвесторів, але й сприяє створенню інвестиційно привабливого середовища, що може мати позитивний вплив на загальний економічний розвиток країни", - вважає експерт.
Нагадаємо, у 2022 році Верховна рада ухвалила законопроект "Про віртуальні активи" (№3637), який мав набути чинності лише після змін до Податкового кодексу. Однак Президент ветував його, внісши низку правок.
Крім того, зміни до податково законодавства так і не були внесені. 7 листопада 2023 року у парламенті зареєстрували законопроект про врегулювання обороту віртуальних активів в Україні (№10225), розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Законопроектом пропонується оподаткування прибутку від діяльності на крипторинку за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%. 17 листопада міністерство цифрової трансформації внесло альтернативний законопроект (№10225-1), яким зокрема пропонується встановити на рівні 18% податок на доходи фізичних осіб. Однак податок буде вводитися поступово: перші три роки передбачається ставка у розмірі 3%, а наступні п’ять років — 9%.
Право на ставки, передбачені цим пунктом, матимуть ті платники податку на доходи фізичних осіб, сума інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами яких не перевищує 7 млн грн протягом одного звітного року.