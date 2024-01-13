ISW: росія може готувати операції з дестабілізації ситуації у Молдові

росія за допомогою Придністров'я може готувати інформаційні умови для операції з дестабілізації ситуації у Молдові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У так званому "міністерстві держбезпеки" Придністров'я вчора, 12 січня, опублікували прес-реліз, у якому стверджується, що молдавські спецназівці нібито готують "спеціальні бойові групи" для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення чи знищення високопосадовців та працівників правоохоронних органів.
Аналітики ISW раніше повідомляли, що МДБ – це організація, співробітники якої, ймовірно, одержують накази безпосередньо з Москви. МДБ та офіційні особи Придністров'я раніше робили аналогічні, менш ескалаційні заяви, ймовірно, також у рамках зусиль Кремля щодо створення інформаційних умов, спрямованих на дестабілізацію ситуації у Молдові та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні.
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