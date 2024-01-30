Грушецький: Третина українців старшого віку користуються державними послугами онлайн

Третина українців старшого віку користуються державними послугами онлайн, і це є дуже хорошим маркером для держави.
Про це в ефірі Українського радіо сказав виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, передає Укрінформ.
Зокрема, за його словами, молодь майже на 100% послуговується інтернетом і має досвід користування державними електронними послугами. Але цей відсоток стрімко зменшується серед людей старшого віку. Наприклад, серед людей віком за 70 років користуються інтернетом близько 40%, а державними електронними послугами ― близько 30%, зазначив соціолог.
«Але насправді це також досягнення. Бо третина українців старшого віку користуються послугами онлайн, це є дуже хороший маркер для країни. Більшість цих людей мають певних друзів, знайомих, родичів, які можуть їм допомогти із цими послугами», - сказав Грушецький.
Він додав, що трохи частіше послугами онлайн користуються чоловіки, але за рахунок специфічних послуг, пов’язаних з автотранспортом.
Також, за даними соціолога, трохи більше цифровими послугами користуються жителі великих міст за рахунок кращої інфраструктури інтернету, а також заможніші громадяни.
«Цікаво, років 10-15 тому, коли інтернет був диференційований за інфраструктурою, у містах ситуація була значно краща, ніж у селах, а зараз насправді і в селах абсолютна більшість людей користуються інтернетом. У селах 57% населення користуються електронними послугами, а в містах ― 69%. Різниця не така велика, тож послуги сприяють вирівнюванню між різними суспільними групами, і це є одним із позитивних наслідків цифровізації», - підсумував Грушецький.
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