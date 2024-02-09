Комітет ЄП: €50 млрд фінансової допомоги Україні є недостатньою сумою

Узгоджені Радою Європи €50 млрд фінансової допомоги Україні є недостатньою сумою, щоб покрити невоєнні витрати Києва на наступні чотири роки.

Так вважає голова бюджетного комітету Європейського парламенту Йохан Ван Овертвельдт.

Він математично розрахував витрати українського уряду в умовах воєнного часу, і зазначив, що Україні на місяць потрібно щонайменше €3 млрд. Отже, у річному обчисленні – €36 млрд.

Допомога від ЄС на 2024-2027 рр. передбачає по €12,5 млрд щорічно.

«Угода між ЄС та Сполученими Штатами полягала в тому, що кожна зі сторін опікуватиметься половиною потреб України, що означає €18 млрд від ЄС та США кожен. Таким чином, фінансування Українського фонду буде щорічно щонайменше на €5,5 млрд менше від суми зобов’язань ЄС», — зазначив депутат.

В результаті, як резюмував Ван Овертвельдт, дефіцит за чотири роки становитиме €22 млрд.