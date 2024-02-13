У ЦПД назвали організатора протестів на кордоні України та Польщі

За організацією протестів на кордоні України та Польщі, де мітингарі висипали українське зерно на землю, стоїть власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація" Рафал Маклер.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони у понеділок, 12 лютого.
У ЦПД зазначили, що Рафал Маклер є лідером люблінського осередку партії "Конфедерація", що виступає за вихід Польщі з Євросоюзу та агітує за покращення стосунків з рф. Також ця політсила критикує розміщення в країні військ НАТО. Маклер невдао балотувався до Сейму у 2019 році, та сама партія не має широкої підтримки поляків.
"Чергова акція Маклера вочевидь відповідає інтересам рф, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС", - наголосили у Центрі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023