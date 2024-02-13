У ЦПД назвали організатора протестів на кордоні України та Польщі

За організацією протестів на кордоні України та Польщі, де мітингарі висипали українське зерно на землю, стоїть власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація" Рафал Маклер.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони у понеділок, 12 лютого.

У ЦПД зазначили, що Рафал Маклер є лідером люблінського осередку партії "Конфедерація", що виступає за вихід Польщі з Євросоюзу та агітує за покращення стосунків з рф. Також ця політсила критикує розміщення в країні військ НАТО. Маклер невдао балотувався до Сейму у 2019 році, та сама партія не має широкої підтримки поляків.

"Чергова акція Маклера вочевидь відповідає інтересам рф, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС", - наголосили у Центрі.