Bloomberg: ЄС може ввести санкції проти трьох китайських компаній, яких звинувачують у підтримці військових зусиль росії

Європейський союз у межах нового пакета санкцій планує ввести обмеження проти китайських компаній за їхню допомогу росії. Мова, зокрема, про два десятки компаній, зокрема трьох, що базуються в Китаї, яких звинувачують у підтримці військових зусиль росії в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg в понеділок, 12 лютого.
У разі ухвалення, це буде перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження для компаній з Китаю відтоді, як росія вторглася в Україну. До списку також увійшли компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.
Обмеження заборонять європейським фірмам торгувати з фірмами, занесеними до лістингу.
ЄС раніше пропонував внести до лістингу кілька китайських фірм, але ці пропозиції відхилили через опір з боку деяких держав-членів і після того, як Пекін надав певні гарантії.
"Це питання має вирішальне значення для ЄС, який вважає Пекін одним зі своїх найважливіших торговельних партнерів, і зокрема для Німеччини, для якої Китай є найбільшим ринком для автовиробників, включно з Volkswagen AG", - зазначає ЗМІ.
ЄС звинувачує технологічні та електронні компанії, що звинувачуються у сприянні військовому і технологічному розвитку росії або розвитку російського сектора оборони і безпеки.
Пропозиції включають три китайські фірми і по одній з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.
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