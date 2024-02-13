Фаріон: Не можна перетворювати державу в концтабір 30-х років і звільняти через політичні переконання

Мовознавиця Ірина Фаріон обурилася через те, що суд відхилив її позов про поновлення на роботі у Львівській політехніці, і заявила, що подаватиме апеляцію.
Про це колишня професорка кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету Львівська політехніка написала у себе в телеграм-каналі.
Фаріон заявила, що рішення судді було "політичним" і "не має нічого спільного з правовим обґрунтуванням".
"Це замовна політична публіцистика, що є повною дискваліфікацією львівського судді. Цього слід було очікувати. Апеляція буде", — написала вона.
Водночас Фаріон стверджує, що бореться "за справедливість", а не за поновлення на посаді.
"Моя посада вже давно просто Ірина Фаріон", — стверджує мовознавиця.
Вона переконана, що її звільнили через політичні міркування.
"Не можна перетворювати державу в концтабір 30-х чи 60-70-х років і звільняти з праці через політичні переконання. путін щиро аплодує такому рішенню, як і офіс президента закривавленої України", — написала Фаріон.
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