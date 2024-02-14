Генерал: В Україні для виявлення дронів-камікадзе використовують мережу із тисяч акустичних датчиків

В Україні для виявлення дронів-камікадзе "Shahed 136" використовують мережу із тисяч акустичних датчиків по всій території країни. Це дозволяє завчасно реагувати на загрозу мобільним групам Протиповітряної оборони.

Як пише Апостроф, про це інформує The War Zone.

Таким технологічним ноу-хау зацікавилися американські військові, які хочуть перевірити ефективність розробки. Розповіли про таку мережу дронів генерал Джеймс Хеккер, голова Повітряних сил США в Європі та Африці, а також командування повітряними обʼєднаними збройними силами НАТО на симпозіумі Асоціації повітряно-космічних сил з військової техніки.

За його словами, на незасекреченому рівні Україні вдалося зробити деякі досить складні речі, щоб отримати картину "маловисотних об'єктів" після постійної розвідки, спостереження і рекогностування (ISR).

"Уявіть, якщо у вас є серія сенсорів, уявіть, наприклад, мобільний телефон, з живленням, щоб він не розрядився, окей? А потім ви ставите мікрофон, щоб зробити акустику односторонніх БПЛА, які пролітають над головою, голоснішою. І у вас є … 6000 таких апаратів по всій країні. Вони успішно вловлюють односторонні БПЛА, такі як Shahed 136 і подібні до них", - наголосив генерал.

Дрони "Shahed 136" мають порівняно невеликі двигуни, проте генерують великий рівень шуму. Україна відстежує дані датчиків, щоб мати можливість обʼєднати всі дані й передати зображення на командний пункт, проте як саме працює ця мережа залишається загадкою.

"Ми плануємо провести деякі тести, щоб побачити, чи можна експортувати це в НАТО", - зауважив Джеймс Хеккер.