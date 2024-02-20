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Гетманцев: Протягом 2023 року в Україні збільшилася кількість мільйонерів на 16%

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Торік на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали понад 12 тисяч осіб.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram в понеділок, 19 лютого.

"У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень. Значна частина декларацій - 112 тисяч - була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444,08 млн гривень", - написав він.

За словами Гетманцева, на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали 12374 особи. Таким чином, кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи.

"Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими мільйонерами визначено у сумі 2 756,0 млн гривень, по військовому збору - 526,5 млн гривень", - додав нардеп.

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено: податку на доходи фізичних осіб - 4 539,02 млн гривень, військового збору - 946,09 млн гривень.

Гетманцев
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