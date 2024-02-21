Брінк впевнена, що Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України

Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк висловила впевненість, що американський Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Про це вона сказала на зустрічі з журналістами в Києві 20 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про шанси на схвалення додаткового бюджетного запиту в Палаті представників США, Брінк сказала, що "повністю, на 100%, на 1000% впевнена, що ми продовжимо вас підтримувати".

"Я двічі говорила зі спікером (Палати представників Майком Джонсоном. – Ред.), я знаю, що він підтримує Україну. Тож я впевнена в ухваленні – хоча не можу сказати, коли це станеться", – додала вона.

Водночас у коментарі "Європейській правді" посол визнала, що ставлення до різних складових допомоги Україні в Конгресі відрізняється.

"Допомога складається з безпекової допомоги, макрофінансової допомоги, що йде в бюджет, а також економічної допомоги. Важливість безпекової частини самоочевидна. Але я також особисто пояснювала багатьом законодавцям, і представники уряду пояснюють, чому бюджетна та економічна підтримка так само важлива для того, щоби Україна встояла. Також це важливо для того, щоб Україна стала забезпечувати сама себе", – зазначила вона.

Брінк укотре наголосила, що впевнена в ухваленні підтримки України в Конгресі.

"Щодо чіткого часу та складу цієї допомоги – цього я не знаю, бо це дуже політизоване рішення", – додала посол США.