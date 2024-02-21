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Брінк впевнена, що Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України

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Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк висловила впевненість, що американський Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Про це вона сказала на зустрічі з журналістами в Києві 20 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про шанси на схвалення додаткового бюджетного запиту в Палаті представників США, Брінк сказала, що "повністю, на 100%, на 1000% впевнена, що ми продовжимо вас підтримувати".

"Я двічі говорила зі спікером (Палати представників Майком Джонсоном. – Ред.), я знаю, що він підтримує Україну. Тож я впевнена в ухваленні – хоча не можу сказати, коли це станеться", – додала вона.

Водночас у коментарі "Європейській правді" посол визнала, що ставлення до різних складових допомоги Україні в Конгресі відрізняється.

"Допомога складається з безпекової допомоги, макрофінансової допомоги, що йде в бюджет, а також економічної допомоги. Важливість безпекової частини самоочевидна. Але я також особисто пояснювала багатьом законодавцям, і представники уряду пояснюють, чому бюджетна та економічна підтримка так само важлива для того, щоби Україна встояла. Також це важливо для того, щоб Україна стала забезпечувати сама себе", – зазначила вона.

Брінк укотре наголосила, що впевнена в ухваленні підтримки України в Конгресі.

"Щодо чіткого часу та складу цієї допомоги – цього я не знаю, бо це дуже політизоване рішення", – додала посол США.

Брінк
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