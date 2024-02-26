Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров: 90% дронів, які використовують воїни на полі бою, українського виробництва

97

Наразі 90% дронів, які використовують воїни на полі бою – українського виробництва. Цього року Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі «Україна. 2024 рік».

«Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні», – заявив він.

Минулого року виробництво БПЛА в Україні зросло у 120 разів, а контрактів на закупівлі було укладено більше ніж 300 тисяч. І цього року цей процес буде масштабнішим.

«Всі розуміють, що швидкість і реакція є вкрай важливими, аби асиметрично перемагати на полі бою, тому що в нас ніколи не буде стільки людей, скільки є у рф. Але у нас є 300 тисяч інженерів, у нас є 200 компаній, які виробляють тільки БПЛА, і в кожній сфері ці компанії з’являються майже щодня. І це наша перевага, яку потрібно масштабувати», – відзначив Федоров.

Сьогодні урядова команда вже працює над поставленим президентом Володимиром Зеленським планом з виробництва більше мільйона дронів цього року.

«Ця ціль буде цього року виконана: тільки FPV буде більше мільйона, а взагалі по кожному напрямку – не тільки FPV, а і розвідувальні літаки, ударні коптери, далекобійні камікадзе, і човні, і наземні платформи, і РЕБ, - всього цього буде в цьому році більше», – наголосив міністр.

дрони, Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 26 февраля 2024
Воскресенье, 25 февраля 2024
Суббота, 24 февраля 2024
Пятница, 23 февраля 2024
Четверг, 22 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023