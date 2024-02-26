Федоров: 90% дронів, які використовують воїни на полі бою, українського виробництва

Наразі 90% дронів, які використовують воїни на полі бою – українського виробництва. Цього року Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі «Україна. 2024 рік».
«Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні», – заявив він.
Минулого року виробництво БПЛА в Україні зросло у 120 разів, а контрактів на закупівлі було укладено більше ніж 300 тисяч. І цього року цей процес буде масштабнішим.
«Всі розуміють, що швидкість і реакція є вкрай важливими, аби асиметрично перемагати на полі бою, тому що в нас ніколи не буде стільки людей, скільки є у рф. Але у нас є 300 тисяч інженерів, у нас є 200 компаній, які виробляють тільки БПЛА, і в кожній сфері ці компанії з’являються майже щодня. І це наша перевага, яку потрібно масштабувати», – відзначив Федоров.
Сьогодні урядова команда вже працює над поставленим президентом Володимиром Зеленським планом з виробництва більше мільйона дронів цього року.
«Ця ціль буде цього року виконана: тільки FPV буде більше мільйона, а взагалі по кожному напрямку – не тільки FPV, а і розвідувальні літаки, ударні коптери, далекобійні камікадзе, і човні, і наземні платформи, і РЕБ, - всього цього буде в цьому році більше», – наголосив міністр.
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