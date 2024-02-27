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У ПФУ розповіли про індексують пенсій з 1 березня

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В Україні індексації з 1 березня підлягатимуть усі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року.

Про це заявила Українському радіо заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко, передає Укрінформ.

"Ми очікуємо, що уряд таки ухвалить коефіцієнт підвищення пенсій, тобто індексацію. Це має відбутися вже з 1 березня. Очікуємо постанову найближчим часом. Тобто, індексація проводиться, відповідно до закону, з 1 березня. І ми зараз робимо всі підготовчі до цього дії", - сказала представниця ПФУ.

За її словами, раніше індексація здійснювалася на показник інфляції, а новий порядок передбачає загальний механізм індексації.

"Тобто, в першу чергу індексуються призначені пенсії. Ми їх називаємо страховими. Й індексації будуть підлягати всі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року. Тобто всі, що призначені в минулому році", - наголосила Ковпашко.

Водночас, зазначила вона, розмір виплати у кожного пенсіонера буде свій. "Хоча з попередніх постанов Кабміну ми вже звикли, що мінімальний розмір індексації не може бути менший ніж 100 гривень. Тобто, це та мінімальна гарантія, яка дається і тим пенсіонерам, які призначені, наприклад, у минулому році... Ми розраховуємо, що Кабмін збереже, а то й підвищить ті розміри виплат, які були передбачені, зокрема, в минулому році", - сказала фахівець.

Загалом цього року заплановано 3 індексації пенсій. За словами Ковпашко, йдеться про 3 блоки перерахунків, які зумовлені тим, що законом про держбюджет передбачено нові соціальні стандарти – це підвищення рівня зарплати, прожиткового мінімуму і індексація.

"Якщо говорити про підвищення мінімальної зарплати, то відповідні перерахунки ми вже провели з січня. І вони стосувалися насамперед 65-річних пенсіонерів, які мають повний страховий стаж і в яких відбулося зростання основного гарантованого розміру пенсії. Це непрацюючі пенсіонери віком 65+ і мають повний стаж 30 років – жінки, 35 років – чоловіки. Наступний такий перегляд буде з квітня, оскільки ще раз виросте мінімальна зарплата", - розповіла вона.

Другий блок, зазначила представниця ПФУ, – це індексація і той індекс, який має надати Кабмін, підвищивши пенсії, призначені по страховому закону, мінімальні розміри пенсій по інвалідності військових і чорнобильців. А також потрібно проіндексувати страхові виплати.

Щодо третього великого блоку, то, за словами Ковпашко, у цьому році в законі про держбюджет виписана норма, згідно з якою прожитковий мінімум, зокрема для осіб, які втратили працездатність, з січня 2024 року зріс. Водночас передбачається, що перерахунки мінімальних розмірів пенсій, доплат, надбавок, підвищень, які ґрунтуються на прожитковому мінімумі, проводяться одночасно з індексацією з березня.

"Через це 1 березня ми будемо мати і перерахунок по індексації, і перерахунок по прожитковому мінімуму. У нас зростуть мінімальні і максимальні розміри пенсій, надбавки. Наприклад, надбавка на утриманця у військовому законні, статусні підвищення ветеранам війни, а також зростуть мінімальні пенсійні виплати, які теж базуються на прожитковому мінімумі", - пояснила фахівець.

Ковпашко
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