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Кабмін ухвалив створення електронної бази полонених та зниклих безвісти

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Документ регламентує функціонування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади.

Повідомляється, що до електронної бази даних включать інформацію:

  • про оборонців Україниу полоні держави-агресора;
  • про цивільних осіб, позбавлених волі в наслідок збройної агресії;
  • про осіб, що зникли безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

"Постанова також удосконалює роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - зокрема, унормовує діяльність громадських приймалень Координаційного штабу та надає права щодо функціонування відповідних регіональних центрів", - говориться в повідомленні.

Згідно документа, Координаційний штаб отримає повноваження щодо репатріації тіл (останків) оборонців та розширюють можливості щодо повернення з полону цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії.

Кабмін, Міноборони
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