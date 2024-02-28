Кабмін ухвалив створення електронної бази полонених та зниклих безвісти

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Документ регламентує функціонування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади.
Повідомляється, що до електронної бази даних включать інформацію:
"Постанова також удосконалює роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - зокрема, унормовує діяльність громадських приймалень Координаційного штабу та надає права щодо функціонування відповідних регіональних центрів", - говориться в повідомленні.
Згідно документа, Координаційний штаб отримає повноваження щодо репатріації тіл (останків) оборонців та розширюють можливості щодо повернення з полону цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії.
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