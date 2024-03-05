Верховний суд США: Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах

Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Верховний суд скасував рішення суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп не мав права знову балотуватися через спробу зірвати вибори у 2020 році, на яких переміг Джо Байден.
Суд постановив, що верховний суд Колорадо помилково припустив, що штати можуть визначати, чи може кандидат брати участь у виборах відповідно до положення 14 поправки Конституції.
У постанові зазначено, що Конгрес, а не штати, повинен встановлювати правила застосування положення 14-ї поправки.
Варто зауважити, це рішення гарантує, що Трамп залишиться не лише у виборчому бюлетені в Колорадо, а й у Мені та Іллінойсі, де місцеві суди ухвалювали подібні рішення щодо колишнього президента.
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