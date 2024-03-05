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Шмигаль: Те, що США затримують виділення допомоги Україні на 2024 рік напружує і МВФ

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Те, що США затримують виділення допомоги Україні на 2024 рік, непокоїть і Міжнародний валютний фонд, від якого Київ очікує отримати цьогоріч у рамках програми розширеного фінансування EFF $5,4 млрд із необхідних $37 млрд.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Чотирирічна програма МВФ передбачає підтримку всіх країн G7, Євросоюзу і країн G7, і тому затримка американської допомоги напружує не лише нас, а напружує і Міжнародний валютний фонд щодо частини програми МВФ, яка розрахована на підтримку партнерів", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, Україна як і раніше розраховує на виділення $11,8 млрд бюджетної підтримки США у 2024 році. Водночас, її отримання протягом року є критично важливим, як і близько $50 млрд військової підтримки.

Крім того, в березні-початку квітня Україна розраховує отримати $0,9 млрд четвертого траншу за програмою EFF МВФ, бридж-транш ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд і приблизно $2 млрд від Японії та Норвегії, що надасть змогу перекрити дефіцит зовнішнього фінансування, який виник на початку року.

Шмигаль висловив оптимістичні сподівання з приводу того, що США все ж ухвалять рішення про виділення допомоги Україні цього року.

МВФ, Шмигаль
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