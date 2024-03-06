У Нимеччині висунули обвинувачення бізнесменам за постачання комплектуючих росії в обхід санкцій

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення двом бізнесменам за постачання комплектуючих росії в обхід санкцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила у надсиланні електронних комплектуючих для дронів у росію німецького бізнесмена російського походження із Саари.

Підсудний, який згадується в документі як Вальдемар В., обвинувачується в скоєнні злочинів проти світових підприємців у рамках законодавства про зовнішню торгівлю та платежі.

Ще однією фігуранткою справи значиться Наталі С. Її звинувачують у пособництві та підбурюванні до деяких із цих злочинів.

Згідно з обвинувальним висновком, чоловік у період із січня 2020-го до березня 2023 року, порушуючи ембарго на експорт у росію товарів подвійного призначення, здійснив постачання 54 комплектувальних російському підприємству, яке виготовляє військове обладнання.

Зокрема йдеться про безпілотники "орлан-10", які армія рф використовує у війні проти України. Для обходу санкцій ЄС щодо рф бізнесмен спочатку ввозив продукцію до Німеччини, а потім перевозив її на територію росії через одну фірму в землі Баден-Вюртемберг, якою керувала Наталя С.

Після початку війни в Україні Вальдемар В. почав перенаправляти товари в рф через третину країн, зокрема Киргизстан і Гонконг. Загальна вартість зовнішніх компонентів, за даними слідства, склала близько 875 тисяч євро.

Бізнесмен перебуває під вартою з березня 2023 року на підставі постанови, виданої судом у Мангеймі. У зв'язку з особливим рівнем його справу було передано до федеральної прокуратури, яка 28 серпня 2023 року ухвалила рішення про продовження арешту.

Пособниця підприємця Наталі С. перебувала під вартою з 9 березня 2023 року, але наприкінці травня наказ про її арешт було скасовано. Жінці закидають участь у 14 епізодах справ, обвинувальний вирок щодо неї винесе Вищий земельний суд Штутгарта.