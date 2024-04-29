Шеппс: Італія долучилася до постачання ракет Україні

Італія долучилася до постачання ракет Україні. Йдеться про ракети SCALP EG/Storm Shadow. Про це міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс повідомив в інтерв’ю The Times.

“Я вважаю, що Storm Shadow була надзвичайною зброєю. Велика Британія, Франція та Італія готують цю зброю для використання, зокрема в окупованому Криму”, - наголосив Шеппс під час візиту на виробничий майданчик MBDA UK, де відбувається виготовлення й модернізація британських ракет.

Італійський уряд поки що офіційно не повідомляв про передачу ракет цього типу до України, і західні експерти вважають, що ракети могли надіслати без оголошення.