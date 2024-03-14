У Раді пропонують збільшити розмір допомоги у зв’язку з народженням дитини

У Верховній Раді пропонують збільшити розмір допомоги у зв’язку з народженням дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис. грн.
Відповідний законопроєкт № 11072 зареєстрували на сайті українського парламенту 11 березня 2024 року.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%.
«Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги під час народження дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії», – пишуть автори законопроєкту.
Нині розмір допомоги від держави після народження/усиновлення дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Зазначається, що цей розмір не переглядали з 1 липня 2014 року, відтоді до курсу долара США ця сума зменшилася майже удвічі.
Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.
Автори законопроєкту пропонують надавати таку допомогу:
Одноразовий розмір виплат, за пропозицією депутатів, має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн). Решту суми пропонується виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.
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