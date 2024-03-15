В Україні презентували нову концепцію реформи податкової системи

Концепцію ліберальної реформи податкової системи України, альтернативної Національній стратегії доходів, яка передбачає перехід до чотирьох основних податків за ставкою 10%, презентував аналітичний центр "Український інститут майбутнього".

"Після проведення реформи в нас залишається ЄСВ (єдиний соціальний внесок) 10% і ПДФО (податок на доходи фізосіб) 10%", - сказав директор економічних програм Анатолій Амелін, презентуючи концепцію в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вона також передбачає 10% податку з роздрібних продажів замість 20% податку на додану вартість (ПДВ) і 10% податку на розподілений прибуток замість 18% податку на прибуток.

У наданих документах уточнюється, що передбачено п'ятирічний перехідний період: протягом нього податок із роздрібних продажів буде знижено з 15% до 10% по 1 відсотковому пункту (п. п.) на рік, а ПДФО - з 20% до 10% по 2 п. п. на рік.

Крім того, передбачено "брутизацію" заробітної плати, коли податки з неї платить тільки працівник, і ЄСВ, і ПДФО нараховують на єдину базу - оклад, тоді як сьогодні ЄСВ нараховують на фонд оплати праці, і він є податком на роботодавця. При "брутизації" нинішня ставка ЄСВ 22% на фонд оплати праці відповідає 18% ставці на оклад, а 18% ПДФО - 16% ПДФО.

Крім того, представлена ліберальна податкова реформа передбачає скорочення кількості груп у спрощеній системі оподаткування з чотирьох до двох: перша - це мікробізнес, який сплачує фіксовану суму патенту, і друга - решта бізнесу (обіг до 2000 мінзарплат + 300 мінзарплат на кожного найманого працівника), який сплачує тільки податок із продажів.

Серед інших нововведень - спрощення правил акцизу для легальних виробників і продавців, мінімізація контролю за допомогою ліквідації акцизних накладних зі здійсненням взамін непрямих методів контролю; синхронізація ставок митних зборів у товарних групах - одна ставка для всієї товарної групи; а також передання фінансових ресурсів одразу в регіони для самодостатності та незалежності місцевих бюджетів.

Амелін заявив, що необхідність такої ліберальної реформи пов'язана з тим, що українська економіка перебуває на межі колапсу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну: втрачено майже 30% ВВП, велика частина промислових регіонів перебуває під окупацією або повністю знищена, бізнес налаштований на міграцію в інші країни, триває демографічна криза. Посилаючись на дослідження Advanter щодо стану бізнесу в Україні, він наголосив, що податкова система є однією з ключових перешкод для відновлення та ведення бізнесу - 27% опитаного бізнесу заявили, що обмеженням для розвитку є високі податки та збори, а також перешкоди з боку регуляторних і фіскальних органів.

Як вважає Амелін, ліберальна податкова реформа здатна поліпшити економіку України й запустити її поступове зростання, оскільки вона сприятиме підвищенню реальної заробітної плати, зменшить мотивацію оптимізувати та виплачувати зарплати в конвертах.

Експертка економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Яна Лаврик наголосила, що серед очікуваних від реформи ефектів - зростання довіри до держави з боку населення і зниження попиту на валюту, прискорення зростання ВВП і приплив додаткових інвестицій в економіку.

Згідно з представленими розрахунками, зростання ВВП України в разі реалізації реформи прискориться до 6,3% 2025 року і 8,1% 2028 року замість відповідно 5,5% і 4,3% без реформи, до 2030 року додатковий ефект сягне $92 млрд грн номінального ВВП на рік, а тіньова економіка скоротиться з 35% до 20%.

"Український інститут майбутнього" також вважає, що така податкова реформа дасть змогу уникнути зниження курсу гривні до 42,5 грн/$1 у 2027 році та 46,8 грн/$1 у 2028 році, обмежуючись відповідно її ослабленням до 41 грн/$1 і 43,1 грн/$1.

Водночас автори концепції ліберальної податкової реформи визнають, що її впровадження збільшить дефіцит держбюджету на 321 млрд грн, або $8 млрд, 2025 року і на 419 млрд грн, або $10 млрд, 2026 року, і залишатиметься в межах $6-8 млрд щорічно протягом наступних чотирьох років, який можна буде частково зменшити за рахунок компенсаторів.