Столтенберг: москва практично всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України

НАТО нині не відчуває військової загрози від росії, бо москва практично всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час пресконференції в четвер, 14 березня, відповідаючи на запитання журналістів про провокаційні заяви росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.
"Фінляндія нині знаходиться у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що нині вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору – ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", - запевнив генсек.
За його словами, союзники по Альянсу продовжуватимуть уважний моніторинг ситуації та подальших дій росії.
Керівник НАТО наголосив, що організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023