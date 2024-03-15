Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Столтенберг: москва практично всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України

166

НАТО нині не відчуває військової загрози від росії, бо москва практично всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час пресконференції в четвер, 14 березня, відповідаючи на запитання журналістів про провокаційні заяви росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.

"Фінляндія нині знаходиться у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що нині вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору – ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", - запевнив генсек.

За його словами, союзники по Альянсу продовжуватимуть уважний моніторинг ситуації та подальших дій росії.

Керівник НАТО наголосив, що організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.

НАТО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 15 марта 2024
Четверг, 14 марта 2024
Среда, 13 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023