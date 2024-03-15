Столтенберг: москва практично всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України

НАТО нині не відчуває військової загрози від росії, бо москва практично всі свої сухопутні війська задіяла у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час пресконференції в четвер, 14 березня, відповідаючи на запитання журналістів про провокаційні заяви росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.

"Фінляндія нині знаходиться у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що нині вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору – ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", - запевнив генсек.

За його словами, союзники по Альянсу продовжуватимуть уважний моніторинг ситуації та подальших дій росії.

Керівник НАТО наголосив, що організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.