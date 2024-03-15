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The Guardian: Європа може передати Україні від 15 до 27 млрд євро прибутків від заморожених активів росії

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Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію для України від 15 до 27 млрд євро прибутків від заморожених в Європі суверенних активів росії.

Про це пише The Guardian з посиланням на анонімних співрозмовників ЄС.

За словами співрозмовників, посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію, можливо, до саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі наступного четверга.

Близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, були заморожені на заході, переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях. Близько 70% з них зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, який володіє еквівалентом 190 мільярдів євро.

Депозити, збережені в Європі, ймовірно, принесуть від 15 до 27 мільярдів євро прибутку після сплати податків до кінця 2027 року залежно від зміни глобальних процентних ставок, сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Хоч осадовці й сподіваються на домовленість про вилучення прибутків, поки що вони не очікують угоди про те, як ці гроші мають бути використані, оскільки деякі держави виступають проти того, щоб використовувати їх для фінансування української армії, вважаючи за краще витратити їх на реконструкцію та гуманітарні зусилля.

За інформацією джерел, наразі Європейська комісія не пропонуватиме варіантів використання цих грошей.

"Це означає, що вони можуть погодитися в принципі використовувати доходи від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть піти відповідно до конституції для кожної країни-члена", — сказав співрозмовник.

За його словами, процес набрав обертів, і в ЄС очікують, що після ухвалення початкового рішення справа зрушиться з мертвої точки.

російські суди не визнають західних санкцій і можуть накласти арешт на активи Euroclear на суму 33 мільярди євро, які зберігаються в національних цінних паперах у москві.

Цього тижня швейцарський парламент проголосував за дозвіл використання 8 мільярдів євро російських активів для відшкодування шкоди, завданої росією.

Швейцарія переймалася, що такий крок поставить під загрозу давню позицію країни щодо військового нейтралітету.

Як повідомляє Agence France-Presse, міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс сказав: "Нам не потрібно червоніти, коли ми говоримо про Україну на міжнародній арені".

ЄС, Guardian
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