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ЄС запровадить мито на імпорт зерна з росії й білорусі, - ЗМІ

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Європейський союз запровадить мита на імпорт зерна з росії й білорусі. Таким чином там хочуть заспокоїти фермерів і деякі країни-члени ЄС.

Про це пишуть Financial Times та Reuters з посиланням на людей, які ознайомлені з планами.

Найближчим часом ЄС буде накладати мито у розмірі €95 за 1 т зернових з рф й білорусі. Накладуть мито у 50% на насіння олійних культур і продукти, отримані від них.

"Ці цифри приблизно правильні, хоча їх ще потрібно остаточно уточнити", - сказав чиновник ЄС.

Інший співрозмовник пояснив, що це рішення, ймовірно, буде у формі тарифу. Для цього треба підтримка більшості ЄС, а не одноголосне рішення. Те ж саме і з санкціями.

Тарифи будуть стосуватимуться зерна, призначеного для використання в ЄС. Вони не будуть стосуватися транзиту зерна через ЄС до інших країн.

Європейський союз
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