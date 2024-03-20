Гетманцев: Україна має виплатити власникам єврооблігацій 4,5 млрд доларів у 2024 році

Україна має виплатити власникам єврооблігацій за обслуговування і погашення відповідного боргу 4,5 млрд доларів у 2024 році (починаючи з серпня).
Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Тelegram, передають Українські Новини.
З цієї суми:
"Я думаю, не має сенсу пояснювати очевидні речі, чому ця сума є непід’ємною для бюджету в умовах продовження повномасштабної агресії з боку росії. Аби відстрочити ці та інші відповідні виплати зовнішнім комерційним кредиторам, Україна починає офіційні консультації про реструктуризацію (відстрочку) таких виплат протягом дії програми МВФ, неформально такі консультації активізувались з осені минулого року", - написав депутат.
Він нагадав, що за умовами випусків, Україна має отримати згоду від власників, яким належить не менше 2/3 від основної суми боргу всіх випусків єврооблігацій і не менше 50% від кожного випуску окремо, що увійдуть у периметр реструктуризації (це близько 20 млрд. дол.).
У 2022 році Україна отримала згоду від 75% тримачів єврооблігацій за їх номіналом.
Окремі консультації пройдуть із власниками ВВП-варантів.
І за необхідності із власниками єврооблігацій державних компаній, гарантованих державою.
"Переговори – під «парасолькою» програми EFF – мають завершитись до серпня 2024 року. Це виключна компетенція Мінфіну коментувати хід таких перемовин і умови реструктуризації (умови відстрочки, продовження старих чи нові випуски, гарантії кредиторам)", - додав Гетманцев.