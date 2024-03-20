Гетманцев: Україна має виплатити власникам єврооблігацій 4,5 млрд доларів у 2024 році

Україна має виплатити власникам єврооблігацій за обслуговування і погашення відповідного боргу 4,5 млрд доларів у 2024 році (починаючи з серпня).

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Тelegram, передають Українські Новини.

З цієї суми:

- 0,91 млрд доларів – погашення (випуск XS1303921214 із погашенням 1 вересня 2024 року)

- 3,61 млрд доларів – прогнозована виплата відсотків.

"Я думаю, не має сенсу пояснювати очевидні речі, чому ця сума є непід’ємною для бюджету в умовах продовження повномасштабної агресії з боку росії. Аби відстрочити ці та інші відповідні виплати зовнішнім комерційним кредиторам, Україна починає офіційні консультації про реструктуризацію (відстрочку) таких виплат протягом дії програми МВФ, неформально такі консультації активізувались з осені минулого року", - написав депутат.

Він нагадав, що за умовами випусків, Україна має отримати згоду від власників, яким належить не менше 2/3 від основної суми боргу всіх випусків єврооблігацій і не менше 50% від кожного випуску окремо, що увійдуть у периметр реструктуризації (це близько 20 млрд. дол.).

У 2022 році Україна отримала згоду від 75% тримачів єврооблігацій за їх номіналом.

Окремі консультації пройдуть із власниками ВВП-варантів.

І за необхідності із власниками єврооблігацій державних компаній, гарантованих державою.

"Переговори – під «парасолькою» програми EFF – мають завершитись до серпня 2024 року. Це виключна компетенція Мінфіну коментувати хід таких перемовин і умови реструктуризації (умови відстрочки, продовження старих чи нові випуски, гарантії кредиторам)", - додав Гетманцев.