Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Гетманцев: Україна має виплатити власникам єврооблігацій 4,5 млрд доларів у 2024 році

134

Україна має виплатити власникам єврооблігацій за обслуговування і погашення відповідного боргу 4,5 млрд доларів у 2024 році (починаючи з серпня).

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Тelegram, передають Українські Новини.

З цієї суми:

  • - 0,91 млрд доларів – погашення (випуск XS1303921214 із погашенням 1 вересня 2024 року)
  • - 3,61 млрд доларів – прогнозована виплата відсотків.

"Я думаю, не має сенсу пояснювати очевидні речі, чому ця сума є непід’ємною для бюджету в умовах продовження повномасштабної агресії з боку росії. Аби відстрочити ці та інші відповідні виплати зовнішнім комерційним кредиторам, Україна починає офіційні консультації про реструктуризацію (відстрочку) таких виплат протягом дії програми МВФ, неформально такі консультації активізувались з осені минулого року", - написав депутат.

Він нагадав, що за умовами випусків, Україна має отримати згоду від власників, яким належить не менше 2/3 від основної суми боргу всіх випусків єврооблігацій і не менше 50% від кожного випуску окремо, що увійдуть у периметр реструктуризації (це близько 20 млрд. дол.).

У 2022 році Україна отримала згоду від 75% тримачів єврооблігацій за їх номіналом.

Окремі консультації пройдуть із власниками ВВП-варантів.

І за необхідності із власниками єврооблігацій державних компаній, гарантованих державою.

"Переговори – під «парасолькою» програми EFF – мають завершитись до серпня 2024 року. Це виключна компетенція Мінфіну коментувати хід таких перемовин і умови реструктуризації (умови відстрочки, продовження старих чи нові випуски, гарантії кредиторам)", - додав Гетманцев.

Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 20 марта 2024
Вторник, 19 марта 2024
Понедельник, 18 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023