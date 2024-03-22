Ремі Дюфло: Для України важливо побудувати сталу демократію і стабільні інституції

Для України сьогодні важливо побудувати сталу демократію і стабільні інституції, а плюралізм думок є важливими складовими цього процесу. Про це заявив Тимчасово повірений у справах, Радник-посланник і заступник Глави Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

«Демократія – це стабільні інститути, верховенство права, повага та захист меншин. Я думаю, що в цьому реченні кожне слово має значення. Україна продемонструвала свою демократичну ДНК, і підписання угоди про асоціацію з ЄС було частиною цього прояву. Саме тому росія ненавидить Україну. Не тільки через Майдан, а й через угоду про асоціацію», – заявив він.

«Але, коли ми говоримо про сталість інституцій і демократію в країні, насамперед йдеться про потужні системи стримувань і противаг, і при чому незалежно від періоду: чи ми перебуваємо у мирному часі, чи в період війни. Вони залишаються керівними принципами, які необхідно прийняти, яких слід дотримуватися, оскільки ми здійснюємо процес вступу у ЄС під час війни», – заявив Дюфло.

За його словами, на сьогодні немає жодного способу, аби оцінка процесу приєднання України до ЄС могла бути змінена через певні обставини.

«Звичайно, ми можемо детально розповісти про те, як гарантувати правильне функціонування цих інституцій в дуже виняткових і неправильних обставинах. Але головне зараз зберігати полярність, плюралізм думок. Це діалог, внутрішньополітична дискусія», – заявив радник-посланник.