Кабмін створив робочу групу з питань співробітництва у сфері безпеки

У Кабінеті міністрів з’явиться міжвідомча група з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну постанову Кабміну опублікували на Урядовому порталі, ухвалили її ще у п'ятницю.
У документі Кабмін постановляє утворити Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів, а також затверджує положення про неї.
До складу групи мають увійти представники більшості міністерств та відомств на рівні заступників. Її головою призначено міністра Кабінету міністрів, заступником за згодою має стати спеціальний уповноважений президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.
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