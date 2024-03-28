У Варшаві пройде зустріч щодо вирішення питання блокування польськими фермерами експорту української агропродукції

Парламентарії країн Балтії, Польщі та України планують найближчим часом провести у Варшаві спільну зустріч для вирішення питання блокування польськими фермерами експорту української агропродукції.

Про це повідомив голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон на пресконференції в Укрінформі на тему "Допомога парламентської дипломатії Естонії Україні у протистоянні агресії рф: ключові ініціативи, досягнення та вивчені уроки".

"Наведу один свіжий приклад роботи естонської парламентської дипломатії у контексті справи блокування поляками експорту українського зерна та іншої агропродукції. Два дні тому ми мали зустріч у Варшаві з польськими колегами, і сьогодні у Києві ми домовилися з українськими колегами про проведення у найближчі кілька тижнів спільної зустрічі у Варшаві між парламентаріями Естонії, Литви, Латвії, Польщі та України з цього питання", - сказав Міхкельсон.

Він додав, що наразі сторони визначаються стосовно дати цієї зустрічі.