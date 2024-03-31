Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Євродепутатка назвала назвала ультраправих політиків Франції та ФРН корумпованими росією

145

Депутатка Європарламенту від французької групи "Відродження" та голова підкомітету з питань безпеки й оборони Наталі Луазо назвала ультраправих політиків Франції та ФРН корумпованими росією.

Про це вона сказала в інтерв'ю France Info, а повідомляє Укрінформ.

«Те, про що ми дізналися за останні кілька днів, є шоком, але не несподіванкою, адже ми знаємо, що росія намагається впливати на депутатів Європарламенту. Шок викликає те, що деякі з них піддалися росії не через переконання, а через те, що були корумповані», - заявила Луазо, коментуючи розслідування, ініційоване спецслужбами Чехії, яке виявило широку мережу російського впливу в Європейському парламенті.

Депутатка підкреслила, що всі, кого підозрюють в отриманні грошей від Росії, є ультраправими політиками. «Я б хотіла зазначити, що ці парламентарі, які пішли на «Голос Європи», всі належать до європейських - німецьких та французьких – ультраправих», - зазначила вона.

За словами Луазо, десятиліттями росія інвестує в маніпуляцію думками, дезінформацію в соціальних мережах. рф також намагається наблизитися до політиків, аби впливати на них, корумпувати і перетворити на своїх пропагандистів.

Луазо
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 31 марта 2024
Суббота, 30 марта 2024
Пятница, 29 марта 2024
Четверг, 28 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023