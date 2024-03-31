Євродепутатка назвала назвала ультраправих політиків Франції та ФРН корумпованими росією

Депутатка Європарламенту від французької групи "Відродження" та голова підкомітету з питань безпеки й оборони Наталі Луазо назвала ультраправих політиків Франції та ФРН корумпованими росією.
Про це вона сказала в інтерв'ю France Info, а повідомляє Укрінформ.
«Те, про що ми дізналися за останні кілька днів, є шоком, але не несподіванкою, адже ми знаємо, що росія намагається впливати на депутатів Європарламенту. Шок викликає те, що деякі з них піддалися росії не через переконання, а через те, що були корумповані», - заявила Луазо, коментуючи розслідування, ініційоване спецслужбами Чехії, яке виявило широку мережу російського впливу в Європейському парламенті.
Депутатка підкреслила, що всі, кого підозрюють в отриманні грошей від Росії, є ультраправими політиками. «Я б хотіла зазначити, що ці парламентарі, які пішли на «Голос Європи», всі належать до європейських - німецьких та французьких – ультраправих», - зазначила вона.
За словами Луазо, десятиліттями росія інвестує в маніпуляцію думками, дезінформацію в соціальних мережах. рф також намагається наблизитися до політиків, аби впливати на них, корумпувати і перетворити на своїх пропагандистів.
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