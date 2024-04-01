Гетманцев: Через блокування кордону держбюджет у березні недоотримав 6,3 млрд грн

Через блокування державного кордону державний бюджет у березні недоотримав 6,3 млрд грн.
Про це у Телеграмі поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«В останній день березня маємо результат надходжень до бюджету за березень 2024 р. від платежів, що адмініструється митницею. Індикативний показник Мінфіну у 49,662 млрд грн виконаний повністю на 49,708 млрд грн. Виконання 100%. Попри блокування державного кордону, внаслідок якого бюджет недоотримав 6,3 млрд грн», - зазначив він.
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